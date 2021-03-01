Песков отреагировал на изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал изменение в позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу о ракетных комплексах «Искандер». Представитель Кремля подчеркнул, что очень важно, чтобы правда была восстановлена.

В Армении в настоящее время продолжаются акции сторонников оппозиции, которые требуют отставки Пашиняна. Они вменяют премьеру поражение в Нагорном Карабахе. Ранее Пашинян, комментируя эти обвинения, заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев. Позднее пресс-служба политика рассказала, что премьер проанализировал факты и пришёл к выводу, что его слова были неверными.

Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена, — отреагировал на изменение позиции Пашиняна Песков.

Кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ, передаёт ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, в Ереване толпа противников действующего премьер-министра страны ворвалась в правительственное здание.