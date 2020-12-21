В Кремле отреагировали на информацию о мутации коронавируса в Британии

https://static.news.ru/photo/8b0c9fe6-4370-11eb-9ae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Россия отслеживает информацию о появлении нового штамма коронавирусной инфекции нового типа на территории Великобритании. Об этом 21 декабря в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Относительно возникновения нового штамма коронавируса уже высказался депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. Он заявил, что России необходимо быстрее решать вопрос о прекращении авиасообщений с Лондоном.

Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на появляющуюся информацию, подчеркнул, что РФ следит за сведениями в мутации COVID-19.

Однако решение о прекращении сообщения — прерогатива правительственного оперштаба, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

В Великобритании, в свою очередь, сообщили, что новый штамм коронавируса уже есть на территории других государств.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на её территории более заразного типа коронавируса бессмысленно.

По его словам, инфекция мутировала ещё с начала пандемии. Так, мутации G614 и D614 летом 2020 года вытеснили первоначальный уханьский коронавирус, распространившись в Южной Европе и других регионах. Претерпев ряд изменений, патоген стал более заразным, но при этом менее смертельным.