https://static.news.ru/photo/5c8ccf42-e03e-11e9-817a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сам факт публикации стенограммы телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако отметил, что такое нечасто встречается в международной практике.

Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности, — сказал журналистам представитель Кремля.

Однако он признал, что публикация полной записи телефонного разговора или очной беседы — довольно необычное явление в международной и дипломатической практике.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.