Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сам факт публикации стенограммы телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако отметил, что такое нечасто встречается в международной практике.
Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности, — сказал журналистам представитель Кремля.
Однако он признал, что публикация полной записи телефонного разговора или очной беседы — довольно необычное явление в международной и дипломатической практике.
Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.
Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.