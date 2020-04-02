В Кремле опровергли заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем

https://static.news.ru/photo/a3a6f346-74f2-11ea-b85a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не проводил телефонных переговоров с принцем Саудовской Аравии, сообщили в Кремле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд сократит добычу чёрного золота.

Такого разговора не было, — подчеркнул представитель Кремля.

Информацию о разговоре двух лидеров назвали недостоверной, сообщает РИА Новости.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки, предупреждают аналитики. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей: ведь в случае наращивания добычи цены упадут ещё сильнее, объяснили эксперты.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не ведётся.