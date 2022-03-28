Песков назвал чушью слухи о разработке в России закона о «невозвращенцах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о разработке законопроекта о «невозвращенцах», передаёт РИА Новости. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что власти работают над документом, согласно которому гражданство покинувших РФ якобы будет аннулировано.

Это полная чушь и вымысел. Ничего подобного нет и быть не может, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из России, это их выбор и их право. Он напомнил, что данный поступок не нарушает законов страны и не запрещается никем.

Актриса Мария Голубкина заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уехавших из страны на фоне событий, которые происходят на Украине. Она предположила, что в скором времени на родину вернутся те, кто принял решение об отъезде спонтанно. При этом актриса отметила, что знает людей, давно готовившихся покинуть Россию и купивших недвижимость за границей.