В Кремле опровергли обращение за военной помощью к Китаю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о якобы направленных Китаю просьбах по военной поддержке спецоперации на Украине. По его словам, Россия может сама завершить начатое «в срок и в полном объёме».

Газеты сейчас многое пишут, поэтому не стоит это воспринимать как первоисточник. <…> Россия обладает самостоятельным потенциалом для продолжения операции, — резюмировал Песков.

Он добавил, что всё «развивается по плану». Тем не менее представитель Кремля отказался раскрывать сроки завершения спецоперации.

С аналогичным заявлением выступил сегодня пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэньюй. Он подчеркнул, что Россия не просила ни военной, ни экономической поддержки для проведения спецоперации.

До этого Financial Times и Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщили, что Россия якобы попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку для действий на Украине, а также попросила о дополнительной экономической помощи, призванной смягчить эффект от наложенных санкций. При этом официальные лица отказались подробнее описать вид военного оружия или помощи, которую искала Москва.