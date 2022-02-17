В Кремле опровергли обещание не учитывать инициативу по признанию ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы французского МИД Жака-Ива Ле Дриана о том, что президент России Владимир Путин якобы обещал французскому коллеге Эммануэлю Макрону не принимать во внимание инициативу по признанию ДНР и ЛНР. По его словам, которые приводит РИА Новости, в пересказе министра были искажены некоторые нюансы беседы.

Был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы всё по-другому. Вроде то же, но всё по-другому, — сказал Песков.

Он также зачитал фрагмент стенограммы беседы двух президентов по вопросу признания ДНР и ЛНР. Из него следует, что Макрон выражал обеспокоенность существованием законопроекта о признании «сепаратистов» и спрашивал, возможно ли поставить данный законопроект «на паузу». В ответ на это Владимир Путин отвечает, что о законопроекте речь не идёт.

Это есть инициатива Компартии, Коммунистической партии РФ. Это их инициатива. И она основной правящей партией «Единой Россией» не поддержана. Но инициатива такая есть, — заявил президент России.

Переговоры Путина и Макрона прошли 7 февраля. В минувшую среду министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что инициатива о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик не будет приниматься в расчёт Россией, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина, якобы сделанное им французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время переговоров. Министр одобрил позицию российского лидера, подчеркнув, что если бы этот процесс пошёл до конца, то Минские соглашения были бы разрушены. При этом Ле Дриан не уточнил, когда именно Путин сделал данное признание.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно.