В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Франсуа Фийоном

https://static.news.ru/photo/69098ff8-8187-11eb-80eb-96000091f725_660.jpg Франсуа Фийон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что президент России Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном.

Информация коллег неверна, — цитирует РБК пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Раннее российский лидер признался, что 3 марта встречался с неким иностранцем. Путин рассказал, что, работая вечером в Кремле, уже совсем поздно он встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал по делам в Россию.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, не уточняя имени гостя, сообщил, что встреча носила личный характер.

Как утверждало издание «Коммерсант», гостем Путина был бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Он возглавлял французский кабмин с 2007 по 2012 год. Путин в этот период занимал аналогичную должность в РФ и часто контактировал с политиком.

При этом Франко-российская торгово-промышленная палата подтвердила, что 3 марта Фийон был в Москве, где общался с представителями бизнес-кругов, писал NEWS.ru.