В Кремле оценили взаимодействие России и США по борьбе с киберпреступностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил сотрудничество России и США по борьбе с киберпреступностью. Он отметил, что рабочий механизм налажен и функционирует. 7 декабря президент России Владимир Путин провёл с американским коллегой Джо Байденом встречу по закрытой видеосвязи. В разговоре, длившемся два часа, стороны затронули в том числе и проблему кибербезопасности.

Это весьма чувствительная тема. Здесь, к сожалению, мы не можем раскрывать субстантивные вопросы с той работой, которая проводится. Налажен рабочий механизм, он выполняет свои функции. В этом плане мы скорее можем дать положительную оценку тому, как в этой части Женевские договорённости реализуются, — сказал Песков.

7 декабря во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена по защищённой видеосвязи тема кибербезопасности была внесена в повестку переговоров. Всего встреча продлилась около двух часов.

Ранее политолог, доцент МГИМО Николай Топорнин высказал мнение, что Россия и США могут пойти на уступки для диалога по вопросам борьбы с терроризмом и киберпреступностью, поскольку данные угрозы важны для обеих стран, где «киберпреступления превратились в обычную практику».