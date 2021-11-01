В Кремле оценили встречу Лаврова и Байдена как «важную»

Фото: Эдуард Песов/РИА Новости

Появление людей в костюмах американской ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан (ККК) во время празднования Хэллоуина в Киев выходит за грани морали и разума, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

На Украине всё смешалось — кони, люди. Поразительная ситуация. Сам праздник — Хэллоуин — вызывает большие вопросы. Украина — православная страна со своими традициями, которая формировалась веками. Для чего копировать...