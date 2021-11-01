В Кремле оценили встречу Лаврова и Байдена как «важную»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:12, 01 ноября 2021
Сергей Лавров, Джо БайденФото: Эдуард Песов/РИА Новости
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По схожему мнению России и США, странам необходимы контакты на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос об оценке Кремлём результатов беседы Лаврова и Байдена, сообщили РИА Новости.
Действительно, министр [иностранных дел Сергей] Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом [Джо] Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии, — отметил Песков.
Он отметил, что контакты с американской стороной будут продолжены.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подвёл итоги беседы с лидером США Джо Байденом, которая состоялась на саммите G20 в Риме. По словам дипломата, она была «полезной». В частности, в её рамках были оговорены организационные вопросы в отношении контактов лидеров РФ и США в перспективе.