В Кремле оценили возможность присоединения США к «нормандской четвёрке»

Президент США Джо Байден вряд ли получит от президента России Владимира Путина предложение присоединиться к «нормандской четвёрке». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит глав России и США. Его слова цитирует Первый канал.

Песков пояснил , что «нормандский формат» остаётся самодостаточным инструментом, хотя его нынешняя эффективность весьма и весьма скромна из-за позиции Киева, который отказывается выполнять минские договорённости.

Но всё-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении, — заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что следует использовать возможности США для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, решающее влияние на власти Украины оказывают именно в Вашингтоне, и США хотели бы использовать свои двусторонние возможности в урегулировании, но при этом не стремятся расширить «нормандский формат» или подорвать его. Россия же не имеет ничего против такой позиции.

Посол США в РФ Джон Салливан выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие поможет избежать «трагического насилия» на Украине. В числе проблем он назвал «дестабилизирующие действия», которые фиксируются внутри страны, и «необычное усиление» войск России на её границе.