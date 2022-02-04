В Кремле оценили виновность РФ в утечке ответа на гарантии безопасности

Кремль негативно оценивает утверждения заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Москва якобы несёт ответственность за утечку ответа на предложения России по безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, многие подобные утверждения западных коллег нередко оказываются неправдой.

Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности], — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что российская сторона «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. Эти слова вызвали недоумение в российском посольстве в США, где призвали Вашингтон отказаться от конспирологии в этой теме. А заместитель МИД России Александр Грушко заявил, что эти слова нельзя считать неожиданностью, так как по «логике Вашингтона», Россия ответственна за всё.

2 февраля испанская газета El Pais сообщила, что в её распоряжении оказались документы, представляющие ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Файл опубликован в интернет-версии издания, он носит название «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырёх страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Согласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.