В Кремле оценили указ Трампа о праве США использовать ресурсы Луны

https://static.news.ru/photo/5a98a92e-78b7-11ea-8ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Попытки приватизации Луны американцами неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя указ главы США Дональда Трампа об освоении Луны.

В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям. Но всё-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах <...> такие попытки были бы неприемлемы, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, указ Трампа отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.