Политика

В Кремле оценили указ Трампа о праве США использовать ресурсы Луны

12:59, 07 апреля 2020
Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Попытки приватизации Луны американцами неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя указ главы США Дональда Трампа об освоении Луны.

В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям. Но всё-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах <...> такие попытки были бы неприемлемы, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, указ Трампа отвергает Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет США на его коммерческое исследование.

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