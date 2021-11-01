В Кремле оценили статью о российских танках «на границе с Украиной»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил статью издания Politico о якобы замеченных вблизи границы Украины российских танках. По его словам, публикация не стоит траты времени и комментариев, сообщает РИА Новости.

Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, — сказал Песков.

Статью Politico он охарактеризовал как некачественный вброс, недостойный траты времени на ознакомление с ним.

Песков подчеркнул, что передвижение военной техники или армейских подразделений по территории России — это исключительно её дело. Он добавил, РФ никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности.

Ранее американское издание сообщило, что Россия «массированно» размещает военных и технику на границе с Украиной, и сопроводило публикацию спутниковыми снимками. В Politico уточнили, что скопление бронетанковый частей, пехоты и артиллерии замечено в Смоленской области. Однако этот регион граничит с Белоруссией. Между ним и Украиной лежит Брянская область.