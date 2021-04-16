Песков оценил слова Байдена о стремлении избежать эскалации с Россией

https://static.news.ru/photo/7e729ad8-9ea6-11eb-9e76-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о стремлении Вашингтона избежать эскалации с Москвой, напомнил, что ранее Владимир Путин высказывал аналогичную позицию

Вы знаете, что собственно о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убеждённая позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько готовы наши визави, — приводит РБК слова Пескова.

При этом политик добавил, что позиции двух стран не совпадают в понимании того, что отношения должны выстраиваться на взаимовыгодной основе и совпадении интересов. Песков также отметил пагубность «санкционных пристрастий» американской стороны. Комментируя предложение Байдена провести очную встречу с Путиным, он отметил, что требуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы. При этом американская администрация отметила, что не ставит целью эскалацию отношений с Россией.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Россия и США являются двум великими державами, ответственными за глобальную стабильность.