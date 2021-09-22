В Кремле оценили «российский след» в покушении на советника Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявления в Киеве о поиске «российского следа» в покушении на советника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Он отметил, что такие заявления связаны с «экзальтированным эмоциональным состоянием». Его слова приводит ТАСС.

К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа», — сказал Песков.

Он уточнил, что такие заявления со стороны Киева, на самом деле, не имеют ничего общего с реальностью. Представитель Кремля ещё раз подчеркнул, что такие выпады в сторону России могут быть вызваны именно «экзальтированным эмоциональным состоянием».

Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, чиновник не пострадал. Ранения получил водитель Шефира — сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого и уже ввела спецоперацию «Сирена». Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на покушение на своего советника.

Ранее глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что покушение может являться «приветом» его команде от криминального мира, иметь «российский след» или быть последствием борьбы за влияние финансово-промышленных групп.