Подпись «Крым. Россия» к фото с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в британском издании The Guardian в Кремле оценили как прорыв здравого смысла на Западе.
Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владимира Путина, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко. Как передаёт его слова
Но это же очевидно: Крым — это Россия. Я считаю, что это важная вещь, это такой «эффект „Тавриды“», когда меняется язык разговора между людьми в разных странах — мы все переходим на особый язык культуры, — сказал Кириенко.
Он отметил, что, скорее всего, подпись писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры. По его мнению, для журналистов из этих отделов
Ранее News.ru писал о том, что британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа.