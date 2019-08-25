https://static.news.ru/photo/18655d8e-c76b-11e9-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Подпись «Крым. Россия» к фото с фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» в британском издании The Guardian в Кремле оценили как прорыв здравого смысла на Западе.

Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владимира Путина, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко. Как передаёт его слова ТАСС , появление, а затем удаление этой подписи говорят о торжестве здравого смысла, который пока торжествует «прорывами».

Но это же очевидно: Крым — это Россия. Я считаю, что это важная вещь, это такой «эффект „Тавриды“», когда меняется язык разговора между людьми в разных странах — мы все переходим на особый язык культуры, — сказал Кириенко.

Он отметил, что, скорее всего, подпись писала не редакция политических новостей, а фотослужба или редакция культуры. По его мнению, для журналистов из этих отделов The Guardian не существует границ. Они появляются, когда подключается политическая редакция.

Ранее News.ru писал о том, что британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа.