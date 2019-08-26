https://static.news.ru/photo/f8af3c26-c7ec-11e9-afc3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G7. По его словам, Москва не собирается навязывать другим странам своё участие в «большой семёрке».

Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в «семерке» или возвращение в «семёрку» не является самоцелью, — цитирует его РИА Новости .

Песков отметил также, что присоединиться к встрече участников G7 невозможно по приглашению только одной страны, все решения по этому поводу должны приниматься консенсусом.

Ранее News.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб. Глава Белого дома категорически не согласился с аргументами своих коллег, выступающих против возвращения Москвы в формат G8. Он заявил, что для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР «Россия должна присутствовать в зале».

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность возвращения России в G8 из-за присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что участие России в «Большой восьмёрке» допустимо при соблюдении Минских соглашений.

