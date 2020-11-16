В Кремле назвали внутренним делом Турции отправку военных в Азербайджан

https://static.news.ru/photo/0e28a9f0-27f2-11eb-a54a-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/facebook.com

Внесение в турецкий парламент проекта указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана о направлении военнослужащих в Азербайджан — это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством республики. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на территории Азербайджана будет турецкий мониторинговый центр.

Туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее стало известно, что турецкий парламент получил на рассмотрение проект указа президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Представители вооружённых сил страны будут задействованы в мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках Совместного турецко-российского наблюдательного центра.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством, писал NEWS.ru.