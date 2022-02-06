В Кремле оценили перспективы переговоров Путина и Макрона

В Кремле не ждут «решительных переломов» в ситуации вокруг Украины после переговоров президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что обстановка слишком сложная, тема «Северного потока — 2» и вопросы газовой сферы не будут центральными на переговорах, сообщает ТАСС.

Мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определёнными идеями по поиску вариантов разрядки напряжённости в Европе. Он имеет в виду этими идеями поделиться с Путиным, — сказал Песков.

Представитель Кремля рассказал, что около 17:00 мск лидеры двух стран начнут дискуссию. Беседа президентов продолжится за рабочим обедом. Запланирована совместная пресс-конференция. Песков подчеркнул, что ожидается объёмная встреча по темам и времени.

Это очень важный визит. Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряжённости в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для Российской Федерации — всё, что связано с этими основными проблемами, — сообщил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что цель визита Макрона в Москву состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение с Путиным и выступить «спасителем» Украины. Это было бы выгодно для него в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле.

Ранее Макрон заявил, что нормализация международной обстановки без диалога с Россией невозможна. Он подчеркнул, что напряжённость в ситуации с Украиной необходимо снижать мирным путём.