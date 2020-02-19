https://static.news.ru/photo/9ee4a7ea-5305-11ea-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что большое количество поправок размыло бы статус Конституции как основного закона. В настоящее время речь идёт только о предложениях, которые могут быть приняты как поправки, или как отдельные акты.

Такое количество поправок размывало бы статус основного закона, но пока речь идёт о предложениях, а предложения не размывают, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.