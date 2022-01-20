В Кремле оценили инициативу депутатов о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов от КПРФ по признанию ДНР и ЛНР. Он заявил, что не считает возможным говорить что-то по этой теме до голосования по нему в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.

Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская, — пояснил представитель Кремля.

Журналисты также поинтересовались позицией президента РФ Владимира Путина по данному обращению. На это Песков ответил, что пока ему «нечего добавить по этой теме». Он также заметил, что глава государства пока не знает о самом письме, так как документ ещё не составлен.

Депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что эксперты называют среди возможных «контругроз» Западу со стороны России признание ЛНР и ДНР, оказание им военной помощи в связи с началом военной операции в Донбассе.