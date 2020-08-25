В Кремле оценили идею наделить Госсовет «сверхполномочиями»

https://static.news.ru/photo/2713034a-e786-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Структура Госсовета сейчас обсуждается. Окончательное решение о возможном расширении его полномочий примет президент России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского наделить этот орган «сверхполномочиями» принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике. Лидер либерал-демократов высказал мнение, что влияние органа сейчас не является достаточным.

Однако Песков в заочном споре с ним не согласился, подчеркнув, что Госсовет крайне важен. Его статус был закреплён в обновлённой Конституции, напомнил Песков.

Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей Конституции и занимается определением основ государственной политики, — цитирует Пескова РИА Новости.

1 сентября в России отметят очередную годовщину подписания указа о Госсовете. Документ глава государства подписал 20 лет назад, а уже 29 сентября состоялось первое заседание органа.

После голосования по поправкам в Конституцию, которое состоялось 1 июля 2020 года, Госсовет вошёл в официальную систему государственного управления. В осеннюю сессию парламентариям предстоит принять множество законов, чтобы оформить его функционал.

Одной из обсуждаемых возможностей этого органа власти может стать и передача ему части функций президента. Это означает, что при так называемом трансфере власти Госсовет может получить часть нынешних полномочий главы государства, писал NEWS.ru.