Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность украинского лидера Владимира Зеленского прийти к компромиссу по Крыму и Донбассу. Представитель Кремля напомнил, что нужно соблюдать суверенитет государств.

Наша позиция хорошо известна. Крым — российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается республик ДНР и ЛНР — это суверенные независимые государства. Они признаны РФ, — сказал он.

Таким образом, диалог Киева и Москвы будет возможен в полной мере, когда на Украине признают независимость республик Донбасса, а Крым — российским.

Ранее портал «Страна.ua» пришёл к выводу, что заявление президента Украины и главы партии «Слуга народа» Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны. Издание отмечает, что заявление Зеленского может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.