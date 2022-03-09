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В Кремле оценили готовность Зеленского к компромиссу по Крыму и Донбассу

Песков о готовности Зеленского к компромиссу: Крым - российский регион
14:14, 09 марта 2022
В Кремле оценили готовность Зеленского к компромиссу по Крыму и Донбассу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность украинского лидера Владимира Зеленского прийти к компромиссу по Крыму и Донбассу. Представитель Кремля напомнил, что нужно соблюдать суверенитет государств.

Наша позиция хорошо известна. Крым — российский регион и нужно признать это и де-факто, и де-юре. Что касается республик ДНР и ЛНР — это суверенные независимые государства. Они признаны РФ, — сказал он.

Таким образом, диалог Киева и Москвы будет возможен в полной мере, когда на Украине признают независимость республик Донбасса, а Крым — российским.

Ранее портал «Страна.ua» пришёл к выводу, что заявление президента Украины и главы партии «Слуга народа» Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны. Издание отмечает, что заявление Зеленского может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.

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