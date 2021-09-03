В Кремле объяснили угрозу от стремления Украины в НАТО
Алсу Жамалетдинова
Алсу Жамалетдинова
14:10, 05 сентября 2021
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Стремление Украины вступить в НАТО является «непосредственной угрозой» для России, как и теоретическая готовность США обсуждать этот вопрос с украинской стороной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что итоги переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, судя по всему, являются продолжением проекта превращения Украины в анти-Россию.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер поддержал членство Украины в Альянсе.
В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что использование США Украины в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Киева.