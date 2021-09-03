В Кремле объяснили угрозу от стремления Украины в НАТО

Стремление Украины вступить в НАТО является «непосредственной угрозой» для России, как и теоретическая готовность США обсуждать этот вопрос с украинской стороной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что итоги переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, судя по всему, являются продолжением проекта превращения Украины в анти-Россию.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер поддержал членство Украины в Альянсе.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что использование США Украины в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Киева.