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В Кремле объяснили угрозу от стремления Украины в НАТО

14:10, 05 сентября 2021
В Кремле объяснили угрозу от стремления Украины в НАТО Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Стремление Украины вступить в НАТО является «непосредственной угрозой» для России, как и теоретическая готовность США обсуждать этот вопрос с украинской стороной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что итоги переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, судя по всему, являются продолжением проекта превращения Украины в анти-Россию.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американский лидер поддержал членство Украины в Альянсе.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что использование США Украины в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Киева. 

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