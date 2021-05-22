В Кремле объяснили слова Путина про «выбитые зубы»

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Говоря о том, что Россия может «выбить зубы» тем, кто хочет «что-то откусить» от страны, президент Владимир Путин совершенно точно обозначил константу отечественного мировоззрения. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». Такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа».

Президент совершенно чётко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой, — заметил Песков.

Ранее читатели болгарского портала Dir отреагировали на жёсткую речь президента России Владимира Путина о тех, кто хочет «что-то откусить» от страны. Некоторые в этом контексте припомнили «выбитые зубы» Адольфа Гитлера и Наполеона.

Болгары по-разному отреагировали на слова Путина. Одним они показались резкими и некорректными. Другие решили, что в разговоре о политике только такие формулировки могут быть наиболее эффективными. По мнению одного из пользователей, эти слова, что важно, понятны «ковбоям». Видимо, в виду имелись Соединённые Штаты. Другой читатель вспомнил о побеждённых Россией Гитлере и Наполеоне.