В Кремле объяснили слова Путина о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин, говоря о возможности задействовать средства Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом, имел в виду военных врачей, а не солдат. Так слова российского лидера в разговоре с журналистами объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сотрудники СМИ спросили представителя Кремля, в каком случае армия может быть задействована в борьбе с пандемией. Песков ответил, что российские военные специалисты уже наработали большой, в том числе международный, опыт противодействия коронавирусу. И он может быть применён там, где это будет необходимо.

Они работали и продолжают работать в очень горячих точках. И, конечно, это бесценный опыт. Он может быть применён там, где это потребуется. Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом России пока, — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин сообщил, что не исключает задействование Минобороны в борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.