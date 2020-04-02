В Кремле объяснили, почему часы Путина отставали во время обращения

https://static.news.ru/photo/dd10edbc-756a-11ea-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Наручные часы президента России Владимира Путина отставали от реального времени трансляции видеообращения к гражданам страны из-за задержки, связанной с монтажом записи.

Так ситуацию в разговоре с журналистами объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Произошла задержка, связанная с монтажом и перегоном записи, — передаёт слова представителя Кремля радиостанция «Говорит Москва».

Ранее на несоответствие времени трансляции со временем на часах президента обратили внимание зрители, смотревшие обращение Путина в Сети.

Как писал NEWS.ru, глава государства в своём очередном телеобращении к нации продлил действие режима нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам до 30 апреля включительно. Он подчеркнул, что принятые ранее решения позволили выиграть время для упреждающих действий по противодействию коронавирусу.

При этом глава государства наделил губернаторов дополнительными полномочиями по определению конкретного набора профилактических мер для той или иной территории.