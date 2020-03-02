https://static.news.ru/photo/96d6580c-5c77-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Геремеев Фото: council.gov.ru

Сенатор от Чеченской Республики Сулейман Геремеев пять лет не вносил законопроекты, однако президент России Владимир Путин наградил его медалью за активную законотворческую деятельность. В Кремле объяснили это тем, что количество законотворческих инициатив не может быть окончательным критерием.

Любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами. Только по количеству внесённых законопроектов судить об активности законодателя нельзя, — цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Геремеев впервые стал сенатором в 2009 году. Как выяснил Znak.com, за это время он семь раз вносил на рассмотрение Госдумы свои законопроекты и ни один из них не был принят.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с парламентариями поблагодарил их «за конструктивную, содержательную работу» в 2019 году. Он напомнил законотворцам, что люди от них ждут честного и эффективного представительства своих интересов, принятия продуманных и справедливых нормативных актов, писал NEWS.ru.