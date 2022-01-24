В Кремле не уточнили сроки новых встреч президентов России и США

Новые встречи президентов России и США могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счёт нет. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопросы о продолжении российско-американских контактов будут решаться после письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, пишет ТАСС.

При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счёт сейчас нет, — уточнил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству. Она пояснила, что встреча в Женеве между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепа США Энтони Блинкеном происходила по инициативе американской стороны, хотя там предпочли этот аспект не афишировать. По словам Захаровой, новость оказалась неожиданной даже для американских журналистов.

До этого сообщалось, что американские должностные лица попросили коллег из РФ не публиковать письменный ответ Вашингтона на проекты Москвы по гарантиям безопасности, хотя в Госдепе признают, что Москва может поступить иначе. Ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым Москвой требованиям, но в Белом доме считают, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент РФ Владимир Путин, «имеет смысл».