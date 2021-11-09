В Кремле не указали сроки встречи Путина и Байдена

В Кремле не располагают информацией о том, когда состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что и Москва, и Вашингтон осознают важность такого контакта, передаёт РИА Новости.

Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов и что общение нужно продолжать, но чётких сроков пока нет, — сказал Песков.

Песков отказался комментировать заявление американского президента о киберпреступниках, передаёт ТАСС. Накануне Джо Байден сообщил, что выполнил данное российскому коллеге обещание ловить хакеров по всему миру.

Мы детальной информацией не располагаем и в данном случае никак не комментируем, — подчеркнул Песков.

В последний раз встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в июле в Женеве. Тогда был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в целом ряде сфер.

Ранее в Белом доме заявили, что у них нет данных о возможной встрече лидеров двух стран в 2021 году.