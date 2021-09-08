В Кремле не стали комментировать встречу Патрушева с главой ЦРУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев должен встретиться с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в Индии. Об этом сообщил ТАСС.

Пескова попросили подтвердить, действительно ли Патрушев обсудит с Бёрнсом ситуацию в Афганистане.

Я пока оставлю это без комментариев, — сказал Песков.

Николай Патрушев отправился в Нью-Дели, чтобы провести российско-индийские консультации о вопросах безопасности, в том числе о ситуации в Афганистане.

Ему предстоят встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане.