В Кремле не стали комментировать встречу Патрушева с главой ЦРУ
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:37, 08 сентября 2021
Николай ПатрушевФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев должен встретиться с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом в Индии. Об этом сообщил ТАСС.
Пескова попросили подтвердить, действительно ли Патрушев обсудит с Бёрнсом ситуацию в Афганистане.
Я пока оставлю это без комментариев, — сказал Песков.
Николай Патрушев отправился в Нью-Дели, чтобы провести российско-индийские консультации о вопросах безопасности, в том числе о ситуации в Афганистане.
Ему предстоят встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, с премьер-министром республики Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром.
Ранее сообщалось, что Патрушев провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане.