В Кремле не стали комментировать сообщения о санкциях против дочерей Путина

В Кремле не стали комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «это ещё не обнародовано». О возможности таких ограничений писала Wall Street Journal.

Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано <…>Мы с вами живём в такое время, что даже сообщения такой уважаемой газеты как Wall Street Journal как правду априори воспринимать нельзя, — сказал Песков.

Санкции в отношении семьи самого Песоква 11 марта ввели США. Под ограничительные меры попали Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы, позже в санкционный список их внесла Великобритания. Всем им запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране, если будут найдены, заморозят.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка прокомментировала решение о санкциях словами «жизнь продолжается». Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова назвала необоснованными введённые против неё рестрикции, она отметила, что не имеет никакого отношения к военной спецоперации, которую Россия с 24 февраля проводит на Украине.