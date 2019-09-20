https://static.news.ru/photo/9e031092-db9a-11e9-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кремль не может комментировать судебные решения по делу актёра Павла Устинова и делать выводы относительно того, что повлияло на изменение меры пресечения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений, — сказал Песков.

Он отметил, что такие вопросы нужно задавать судьям, которые рассматривали это дело, передаёт РИА Новости .

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трём с половиной годам колонии общего режима. 20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Как писал News.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение об изменении меры пресечения актёру Павлу Устинову поистине справедливым. Заседание по ходатайству Генпрокуратуры состоялось в Мосгорсуде.