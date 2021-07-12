В Кремле не стали комментировать данные о готовящейся провокации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, что на линию соприкосновения на востоке Украины направлены танки и снайперы, призванные спровоцировать Украину на ответный огонь. По его словам, вопрос об этом должен быть переадресован российскому Министерству обороны, пишет РИА Новости.

Я никак не могу прокомментировать и не собираюсь это комментировать. Это заявление Минобороны, наверное, должно отвечать наше Минобороны, — сказал Песков.

Поводом для его заявления стали данные Минобороны Украины о том, что Россия направляет на линию соприкосновения на востоке Украины танки и снайперов. По мнению представителей Украины, это делается для того, чтобы спровоцировать войска противника на ответный огонь.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к деэскалации напряжённости на границе с Украиной. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе переговоров с главами означенных государств. Он также пообещал использовать все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты, чтобы не допустить агрессии РФ против Украины.

В свою очередь в Париже призвали возобновить переговоры между Москвой и Киевом в «нормандском формате». В коммюнике Елисейского дворца отмечается, что главы пяти государств поделились анализом существующей между РФ и Украиной напряжённости и «выразили решимость уважать суверенитет последней», а также заявили о приверженности действовать для обеспечения мира и безопасности в Европе.