В Кремле не стали давать оценку инциденту в Белгороде

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценки инциденту. Его слова приводит РИА Новости.
Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Что касается произошедшего — то оценки должны давать силовые ведомства, — заявил он.