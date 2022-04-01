18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

В Кремле не стали давать оценку инциденту в Белгороде

Песков заявил, что Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в Белгороде
12:57, 01 апреля 2022
В Кремле не стали давать оценку инциденту в Белгороде Автомобили противопожарной службы МЧС РФ на месте тушения пожара на нефтебазе в Белгороде. Стоп-кадр с видео Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценки инциденту. Его слова приводит РИА Новости.

Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Что касается произошедшего — то оценки должны давать силовые ведомства, — заявил он.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео