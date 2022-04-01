В Кремле не стали давать оценку инциденту в Белгороде

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Новые ограничительные меры Японии в адрес России из-за нарушения санкционного режима КНДР могут быть связаны с незначительными нарушениями Москвы, о которых Токио сообщал и до этого, считает доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин. Он отметил, что сейчас на все огрехи России обращают куда большее внимание из-за спецоперации на Украине, пишет Lenta.ru.

Сообщения о том, что российские или китайские корабли передают продукты либо топливо в каких-то маленьких партиях в море либо для личного употребления северокорейских экипажей, достаточно давно поступают с японской, южнокорейской...