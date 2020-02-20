https://static.news.ru/photo/08c3e6ae-53e1-11ea-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о том, как прожить на прожить на минимальный размер оплаты труда (12 130 рублей в месяц), является скорее риторическим. Так в разговоре с журналистами в четверг, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в случае, если пенсия ниже прожиточного минимума, то её, безусловно, стоит повышать. А ответить на вопрос, как на МРОТ прожить, Песков не смог. Представитель Кремля подчеркнул, что это не входит в его функции.

Этот вопрос, скорее, риторический, — приводит слова пресс-секретаря главы государства «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, после диалога президента РФ Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга о низких доходах россиян не стоит делать обобщающих выводов. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду, 19 февраля, после возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку президент РФ подошёл к горожанам, и одна женщина спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Владимир Путин признал, что это очень трудно, при этом он заявил, что и свою зарплату считает не самой большой в России.