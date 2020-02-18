https://static.news.ru/photo/ba06a91a-5238-11ea-adb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обнародованная информация о пытках в отношении фигурантов дела «Сети» не проверялась по линии Кремля. Данное действие не является прерогативой администрации президента. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не имеет возможности проверять сведения о пытках.

Это не функция администрации президента, — приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Как ранее писал NEWS.ru, российский Профсоюз журналистов и работников СМИ сделал заявление относительно дела «Сети». Организация призвала пересмотреть приговоры, обратив внимание на то, что фигуранты дела жаловались на пытки со стороны ФСБ, а освещавшая процесс пресса сталкивалась с препятствиями со стороны силовиков.