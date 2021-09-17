В Кремле не прокомментировали твит об освободительном походе на Польшу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать твит МИД РФ об освободительном походе Красной армии на Польшу в 1939 году.

Я не знаю просто, о чем вы говорите, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Это надо в МИД спрашивать. Я не видел этого, - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, совпадает ли трактовка тех событий с позицией президента.

Ранее на официальной странице МИД в Twitter появился твит, в котором было сказано, что 17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход на территории Пoльши, в ходе которого народы Западной Украины и Белоруссии встречали советских солдат с ликованием. В том же твите опубликован видеоролик, авторы которого утверждают, что попытки западных учёных и СМИ представить эти события как акт советской агрессии «разбиваются о реальные факты», а Польша «демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, отвечающей её экспансионистским планам».

Историк спецслужб Владимир Макаров рассказал, что Польша в сентябре 1939 года была обречена на разгром, так как «проспала» сосредоточение сил вермахта у своих границ, а Лондон не собирался оказывать реальную военную поддержку плохо подготовленной польской армии.