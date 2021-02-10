В Кремле не понимают, в чём заключается поддержка Евросоюзом Навального

https://static.news.ru/photo/cb36da52-6b8c-11eb-a9b9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержка Евросоюзом российского блогера и оппозиционера Алексея Навального оставляет много вопросов — в частности, неясно, в чём именно она заключается. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Навальный был осуждён на 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». Многие представители политической элиты стран Запада потребовали его безусловного освобождения, в их числе был президент США Джо Байден, а также первые лица Евросоюза. Москва эту ситуацию уже не раз характеризовала как вмешательство во внутренние дела России.

Они поддерживают осуждённого. Непонятно только, в чём его поддерживают, — заметил Песков.

Ситуация вокруг Навального, в частности, стала одной из тем для обсуждения во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Однако, обратил внимание представитель Кремля, на повестке было достаточно и других важных вопросов.

Вместе с тем Песков обратил внимание на слова Борреля — по возвращении из Москвы дипломат пообещал инициировать введение новых санкций в отношении России, в том числе из-за Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва следит за ситуацией.

Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Но хочу сказать, что, по имеющейся информации, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна упомянутая тема, — резюмировал Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия, подводя итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москве, не разделила оценки провала диалога с ЕС. Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Боррель во время беседы с Лавровым характеризовал встречу «в позитивном ключе», отмечая и разногласия, и возможности для развития двустороннего сотрудничества. Она отметила, что после возвращения Борреля в Брюссель представители ЕС устроили истерику. Европарламент поднял вопрос о проваленном визите в РФ и начал угрожать дипломату отставкой.