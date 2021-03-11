В Кремле не планируют переговоры Путина с Байденом

https://static.news.ru/photo/184aef1c-8254-11eb-8c8f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пока в планах нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пока нет никаких разговоров на этот счёт, — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных контактах между главами двух государств в обозримом будущем.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва контактирует с Вашингтоном по дипломатическим каналам. При этом отметил, что существует множество критических разногласий.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков рассказал, что Путин не отказывается от встреч, которые могут быть результативными и всем принести пользу. Так он прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского лично встретиться со своим российским коллегой. По его словам, Киев не готов к этому, поскольку не выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений. Он подчеркнул, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.