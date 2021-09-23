В Кремле не ответили на вопрос, пойдут ли Шойгу и Лавров в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, намерены ли глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу перейти в Госдуму. Он отметил, что такие вопросы нужно задавать самим министрам. Его слова приводит РИА Новости.

Я не знаю, это надо у них спрашивать, — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, намерены ли Шойгу и Лавров занять думские кресла.

В июне «Единая Россия» утвердила пятёрку лидеров федерального списка. В него вошли Шойгу, Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Ранее стало известно, что Лавров, Шмелёва, Проценко и Шойгу не планируют переходить в Госдуму. Мандат может получить только Кузнецова. Владимир Путин намерен провести с ними встречу 27 сентября. Именно тогда окончательно прояснится, кто из пятёрки «единороссов» перейдёт на работу в Госдуму.