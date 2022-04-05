В Кремле не назвали дату оглашения послания президента России

Дата оглашения Федеральному собранию послания президента РФ ещё не определена, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Даты послания пока не определены, — сказал Песков.

Он также отметил, что главы зарубежных государств приглашаться на оглашение президентского послания не будут. В том числе исключения не будет сделано и для ЛНР, ДНР и Южной Осетии.

Главы зарубежных государств не приглашаются на ежегодное послание президента РФ, — отметил пресс-секретарь президента.

Пресс-секретарь президента ранее заверил, что оглашение послания, «безусловно, состоится», однако окончательного решения по формату послания пока нет, оно будет приниматься с учетом эпидемической обстановки.

Дмитрий Песков также в ходе брифинга оценил шансы встречи украинского лидера Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Он не стал отвергать возможности встречи глав двух стран. Тем не менее, Песков акцентировал внимание на том, что подобное мероприятие состоится только после согласования текста договора.

Он также назвал ситуацию в Буче «хорошо срежиссированным трагическим шоу». О подлоге, призванном очернить российскую армию, свидетельствует весь ход событий и «огромное количество» имеющихся данных, добавил он.