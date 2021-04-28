В Кремле не исключили объединения нескольких регионов

https://static.news.ru/photo/e8bdd336-a80a-11eb-8ec1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не исключают возможности объединения регионов страны. Тем не менее он подчеркнул, что соответствующее желание должны выразить жители регионов.

По его словам, на этот вопрос существуют разные точки зрения. Одну из них высказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он считает, что существует избыточное количество субъектов в РФ.

Здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Днём ранее Хуснуллин на круглом столе в НИУ ВШЭ высказал мнение о том, что 85 регионов — слишком много для России. По его мнению, было бы целесообразно объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем, а Курганскую область с Тюменской.

Позже представитель премьера сообщил, что возможность объединения и укрупнения регионов, озвученная Хуснуллиным, в правительстве России не обсуждается.