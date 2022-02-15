Песков не исключил силовой операции в Донбассе со стороны Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе со стороны Украины. Он также добавил, что Москва по-прежнему остаётся приверженной Минским соглашениям, передаёт ТАСС.

Российское общество небезучастно к судьбе Донбасса, но Москва остаётся приверженной Минским соглашениям, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российские власти не принимали никаких официальных решений о признании самопровозглашённых республик Донбасса.

Как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который в настоящее время находится в больнице, из-за невыполнения Минских соглашений Киевом необходимо официально признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Он призвал депутатов Государственной думы «проявить волю» и поддержать инициативу коммунистов.

По мнению парламентария, США и «вассалы в Киеве» готовы довести ситуацию на Украине до «братоубийственной войны», в то время как Россия, в свою очередь, имеет интересы в этой стране, связанные исключительно с миром и добрососедством.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США или их союзники могут готовить провокацию на Украине. По мнению дипломата, Вашингтон специально нагнетает истерию вокруг «российского вторжения», чтобы отвлечь российскую сторону от важных проблем или устроить провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения.