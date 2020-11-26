В Кремле назвали «желтизной» статью о «знакомой» Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/a9cb934c-2fd4-11eb-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Материал про «знакомую» президента России Владимира Путина Светлану Кривоногих является малоубедительным. Текст относится к эпистолярному жанру и провокационной «желтизне». Такое заявление во время разговора с журналистами сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идёт о статье, появившейся в Telegram-канале «Проект», героиней которой стала некая Светлана Кривоногих, которая якобы владеет элитной недвижимостью на территории Сочи, Санкт-Петербурга и Москвы.

Песков сообщил, что ознакомился с материалом. Текст показался представителю Кремля малоубедительным.

Такой эпистолярный жанр, я склонен, наверное, относить это к таким материалам, как провокационная желтизна и не более того, на серьёзный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения, фактически они голословные, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Как отметил Песков, в Кремле не знают, будут ли в дальнейшем появляться подобные тексты. Он заявил, что в этом «ничего такого нет», просто такие материалы не заслуживают внимания.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков по поводу статьи говорил, что «никогда о таком ничего не слышал» и не знает ничего об этой истории. Также, по его словам, он не ознакомился с публикацией о Светлане Кривоногих.