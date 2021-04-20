В Кремле назвали возмутительными обвинения Чехии в адрес России

https://static.news.ru/photo/73cd97a2-a1be-11eb-80e7-96000091f725_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Обвинения, звучащие в сторону России, о её причастности к взрывам на складах в Чехии голословны и безосновательны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона считает такое поведение Праги «абсолютно безосновательным, разрушительным» с точки зрения двусторонних отношений.

Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги. И, конечно, выглядит это всё как такие попытки быть похожими вот в этих непредсказуемых, каких-то агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном. Такое ощущение есть, — отметил представитель Кремля.

Песков также назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Он подчеркнул, что власти РФ не станут анализировать их и проверять, пересекали ли россияне границу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за действиями властей Чехии в адрес России стоят США.

17 апреля власти Чехии потребовали от 18 сотрудников посольства РФ покинуть страну в течение 48 часов. В Праге считают, что дипломаты являются сотрудниками российских спецслужб и причастны к взрывам на военных складах на востоке Чехии в 2014 году. Москва в качестве ответной меры выслала ряд чешских дипломатов. После их отъезда в диппредставительстве республики останутся всего пять штатных сотрудников. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек отметил, что реакция России на высылку чешских дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось. По его словам, Прага может ответить новыми мерами.

В настоящее время Прага уже отказалась от поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, правительство Чехии исключило российскую компанию «Росатом» из списка кандидатов на строительство атомной электростанции в стране.