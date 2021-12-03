В Кремле назвали темы переговоров Путина с Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров затронут целый ряд тем. В их числе реализация Женевских договорённостей, двусторонние отношения, стратегическая стабильность, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

По его словам, в повестку переговоров войдёт обсуждение договорённости о непродвижении НАТО на Восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих систем.

Этот вопрос «с бородой». И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, — отметил Ушаков.

Что касается международной политики, то главы государств могут обсудить ситуацию в Афганистане, на Украине, в Иране, Сирии и Ливии. Кроме того, они наверняка затронут глобальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса и изменением климата.

Помощник президента добавил, что Москва прорабатывает переговоры Путина с Байденом «с олимпийским спокойствием» и не торопит Вашингтон с их проведением. По его словам, стороны близки к тому, чтобы согласовать удобное для всех время контакта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина с Байденом будут проходить в формате видеоконференции. Одна из возможных дат встречи – 7 декабря.