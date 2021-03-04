В Кремле назвали шуткой слова премьера Словакии о передаче Закарпатья

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «не более чем шуткой» слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Представитель Кремля отказался комментировать эту историю.

Это ничего более, чем шутки. Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается, — цитирует ТАСС Пескова.

При этом он подтвердил, что у властей Словакии есть большое желание получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», и РФПИ работает над этим.

Это обычный режим, это не гуманитарная помощь, вакцина имеет свою стоимость, и эта стоимость пониже, чем у других вакцин, — подчеркнул представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, накануне Игор Матович в шутку заявил, что пообещал Москве Закарпатскую область Украины в обмен на поставки вакцины «Спутник V». В Киеве высказывание словацкого премьера уже назвали некорректным. Матович впоследствии признался, что он, конечно, ничего не обещал России, а та ничего не требовала. Он отметил, что неверно полагать, будто любые соглашения с Москвой подразумевают измену Словакии.

МИД Украины потребовал от Матовича официальных извинений. В дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра».

Российский препарат для вакцинации от коронавируса получил одобрение на применение в Словакии 1 марта. Эта страна стала второй в Евросоюзе, где зарегистрирован «Спутник V». На днях в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины. Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.