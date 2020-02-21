https://static.news.ru/photo/7793efd6-5498-11ea-bc21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем ближе время подходит к проведению президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, тем больше будет появляться параноидальных версий о вмешательстве РФ в избирательный процесс. В Кремле относятся к этому с сожалением. С таким заявлением в пятницу, 21 февраля, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сообщения о вмешательстве России в американские президентские выборы не имеют с правдой ничего общего.

Это очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой, — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Как ранее писал NEWS.ru, американские журналисты сообщили о докладе разведки Соединённых Штатов Америки, посвящённом предполагаемому вмешательству России в выборы американского президента. Данные сведения опубликовала газета The New York Times.